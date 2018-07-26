Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da piyasaya uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Ş.Ç. (26), R.U. (33) ve M.B'nin piyasaya uyuşturucu maddesi sattıkları yönünde bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, M.B'nin Hürriyet Mahallesi'nde yol kenarına kurulu karpuz tezgahına operasyon düzenledi.

Operasyonda, karpuz sergisinde satışa hazır, paketlenmiş bir miktar eroin ele geçirildi. Şüpheliler, M.B. ile Ş.Ç. ve R.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.