Karaman’da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, şehir dışından bir kaç kişinin uyuşturucu madde getireceği yönde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, M.K.G, H.B, O.Ş. ve A.G'yi bir otobüsün içerisinde 900 adet uyuşturucu hap ile yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 4 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, A.G. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

