Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 5 şüpheliyi takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler G.N, O.N, İ.E, A.K ve . evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.N, İ.E, A.K, . çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, O.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.