Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 3 şüpheliyi takibe aldı.
Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler H.N, C.N ve K.N, evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.N. ve C.N. tutuklandı, K.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.