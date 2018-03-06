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Karaman'da uyuşturucu operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da Jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, Merkeze bağlı Kisecik köyünde M.K.Ü ve E.K'nin evlerine operasyon...

06 Mart 2018 Salı 15:47
Karaman'da uyuşturucu operasyonu
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KARAMAN (AA) - Karaman'da Jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler, Merkeze bağlı Kisecik köyünde M.K.Ü ve E.K'nin evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.K.U'nun evi ve otomobilinde 77 gram kubar esrar, 75 gram kenevir tohumu, 6 adet içime hazır esrarlı sigara, 33 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 113 adet av tüfeği fişeği, 50 adet tabanca fişeği, E.K'nın evi ve otomobilinde ise 24 gram kubar esrar ile 7 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan her iki şüphelide gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Karaman
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