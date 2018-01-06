Karaman'da uyuşturucu komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir inşaatta uyuşturucu komasına girdiği belirtilen iki genç hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, H.İ.S. (22) ile M.S. (19), Yeni Mahalle Mut Caddesi'nde bir inşaatın giriş katında uyuşturucu...