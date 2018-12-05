Karaman'da Uygulama Evi açıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu Uygulama Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, uygulama evi içerisini inceledi.

Okul Müdürü Barbaros Orman, davetlileri Uygulama Evi'nde gezdirerek, öğrencilerin hangi eğitimi alacağı konusunda bilgi verdi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Uygulama Evi ile dezavantajlı öğrencilere ev ortamında yapılması gerekenleri öğreteceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğünün 19 ilde bu uygulama evini açtığını hatırlatan Kuntoğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki öğrencilerimiz özel eğitime muhtaç, orta ve ağır düzeyde bireyler. Arkadaşlarımız burada bir ev ortamı oluşturdu. Televizyon açma, lavaboyu kullanma, banyo yapma, ütü yapma, tuvalet alışkanlığı gibi bir evde yapılması gereken alışkanlıklar öğretmenlerimiz tarafından bu bireylere kazandırılmaya çalışılacak. Tabi sistem yeni. Süreç içerisinde bu öğrencilerimize ne kadar davranış değişikliği kazandırabiliriz, onu gözlemleyeceğiz. Ağır ve zor bir süreç. Karaman'a hayırlı olsun."

Açılışa, Karaman Vali Yardımcısı ve Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, KMÜ Özel Eğitim Bölümünden Öğretim Görevlisi Hasan Kızılkaya ile Araştırma Görevlisi Ahsen Ela Kızılkaya, Rehberlik ve Araştırma Müdürü (RAM) Yaşar Göktepe, Okul Müdürü Barbaros Orman, Engelliler Dernek Başkanları Fadimana Okur ile İlknur Harani, şube müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.