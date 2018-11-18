Karaman'da tüpten sızan gazdan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlenen kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ali Şahane Mahallesi 193. Sokak'taki apartmanın sakinleri, yalnız yaşayan Eyyüp Kaçar'ın 4. kattaki evinden gaz kokusu geldiğini fark etti.



İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Kaçar'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.



Kaçar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mutfak tüpünden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Kaçar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.