Karaman'da trafik kazası: 6 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Mustafa Yazıcı yönetimindeki 70 DP 058 plakalı otomobil ile Beyazıt Yıldırım idaresindeki ZN-NL-68 tescil kayıtlı Hollanda plakalı otomobil merkeze bağlı Taşkale...

Karaman'da trafik kazası: 6 yaralı
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KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Mustafa Yazıcı yönetimindeki 70 DP 058 plakalı otomobil ile Beyazıt Yıldırım idaresindeki ZN-NL-68 tescil kayıtlı Hollanda plakalı otomobil merkeze bağlı Taşkale köyü yakınında çarpıştı.Kazada her 2 sürücü ile Yazıcı'nın kullandığı otomobilde bulunan eşi Durdane ve çocukları Deniz, Ahmet Arif ile Yaşar Kemal Yazıcı yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



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