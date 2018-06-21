Karaman'da trafik kazası: 3 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, C.Y. (13) yönetimindeki 01 C 2473 plakalı minibüs, Harun E. (39) idaresindeki 70 FU 611 plakalı motosikletle Çeltek Mahallesi Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırlarken, C.Y. ise minibüs ile olay yerinden kaçtı.

C. Y. daha sonra kaza yerinin 100 metre ilerisinde refüjde bulunan bir ağaca çarparak durdu. Kazada her iki sürücü ile minibüste bulunan M.A.U (14) yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

C.Y'nin babasına ait minibüsü babasından habersiz alarak alıp arkadaşıyla gezmeye gittiği öğrenildi.