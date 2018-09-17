Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Bektaş Nantu idaresindeki 70 EE 427 plakalı kamyonet, Alacasuluk Mahallesi 100.Yıl Bulvarı üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yola yan yattı.



Kazada, sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Ayşe Nantu yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kamyonetten çıkarıldı.



Olay yerine gelen ambulans ile Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.