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Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Mustafa Çağlar yönetimindeki 70 EC 535 plakalı otomobil Karaman - Mersin kara yolu 5. kilometrede yol kenarında park halinde olan Abdurrahman Kaplan'a ait otomobile...

07 Ocak 2018 Pazar 12:28
Karaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mustafa Çağlar yönetimindeki 70 EC 535 plakalı otomobil Karaman - Mersin kara yolu 5. kilometrede yol kenarında park halinde olan Abdurrahman Kaplan'a ait otomobile çarptı.

Kazada, 70 EC 535 plakalı otomobilin sürücüsü Çağlar ile otomobilde bulunan Mehmet Kurulu yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmuyor.

Park halinde bulunan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 2 arkadaşının kaza sırasında otomobilde olmadıkları öğrenildi.


Anahtar Kelimeler:
KaramanTrafik Kazası
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