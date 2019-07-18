Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
KARAMAN (AA) - Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Muhammet Baştuğ (29) idaresindeki 70 AAC 646 plakalı otomobil ile Ahmet Gedikoğlu idaresindeki 70 FU 483 plakalı motosiklet Hamidiye Mahallesi 1856....
KARAMAN (AA) - Karaman’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.