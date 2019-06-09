Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan Işıkaltun, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işıkaltun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Gündoğdu yönetimindeki 70 AAH 513 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Mut Caddesi üzerindeki kavşakta yaya geçitinden karşıya geçmek...
KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan Işıkaltun, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işıkaltun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.