Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Gündoğdu yönetimindeki 70 AAH 513 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Mut Caddesi üzerindeki kavşakta yaya geçitinden karşıya geçmek...

Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
banner230

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Gündoğdu yönetimindeki 70 AAH 513 plakalı otomobil, Hamidiye Mahallesi Mut Caddesi üzerindeki kavşakta yaya geçitinden karşıya geçmek isteyen Sevgi Işıkaltun'a çarptı.

Kazada yaralanan Işıkaltun, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işıkaltun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder