Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mehmet Temurcan idaresindeki 34 UU 0353 plakalı otomobil, Karaman -Konya kara yolunun yirminci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 42 CIU 29 plakalı çekiciye çarptı.
Çarpışma sonrası çekici otomobili 200 metre sürükledi.
Kazada, otomobil sürücüsü Temurcan yaralandı.
Olay yerine gelen ambulans, yaralıyı Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının hayati bir tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.