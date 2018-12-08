Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Muhammet Haşim K. (32) idaresindeki 70 HD 911 plakalı otomobil ile Mustafa H. (32) yönetimindeki elektrikli engelli aracı, Ahi Osman Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazada, engelli Mustafa H. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.