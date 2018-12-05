Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrikli bisikletin seyyar el arabasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Türk Yılmaz İnanç (77) idaresindeki elektrikli bisiklet, Ali Şahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde Sayed...

Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
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KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrikli bisikletin seyyar el arabasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Türk Yılmaz İnanç (77) idaresindeki elektrikli bisiklet, Ali Şahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde Sayed Hosseyn Hossayni'ya (38) ait seyyar el arabasına çarptı.
Kazada, elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Fadima İnanç (49) yaralandı.
Yaralı, Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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