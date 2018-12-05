KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrikli bisikletin seyyar el arabasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Türk Yılmaz İnanç (77) idaresindeki elektrikli bisiklet, Ali Şahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde Sayed Hosseyn Hossayni'ya (38) ait seyyar el arabasına çarptı.
Kazada, elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Fadima İnanç (49) yaralandı.
Yaralı, Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrikli bisikletin seyyar el arabasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Türk Yılmaz İnanç (77) idaresindeki elektrikli bisiklet, Ali Şahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde Sayed...
KARAMAN (AA) - Karaman'da elektrikli bisikletin seyyar el arabasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
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