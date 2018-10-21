Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin üç tekerlekli motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Durmuş Ali Aksoy (74) idaresindeki 70 DA 031 plakalı üç tekerlekli motosiklet ile Mehmet K. (59) yönetimindeki 70 EK 200 plakalı otomobil, Abbas Mahallesi Mut Caddesi üzerinde çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle üç tekerlekli motosiklet yan yattı.

Kazada yaralanan Aksoy, Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üç tekerlekli motosiklete, arkadan gelen otomobilin yandan çarptığı, motosikletin yan yattığı ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadının yaralı adama yardıma gittiği görülüyor.