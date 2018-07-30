Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mustafa T. yönetimindeki 70 BF 184 plakalı Karaman Belediyesine ait çöp kamyonuyla Nejat B'nin kullandığı 70 FU 830 plakalı otomobil, Çeltek Mahallesi Jandarma kavşağında çarpıştı. Kazada karşı şeride geçen çöp kamyonu devrildi. Kamyonun içinden vatandaşların yardımıyla çıkarılan kamyon sürücüsü yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.