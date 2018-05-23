KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mehmet Gökbulut (62), kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle Beyazkent Mahallesi Mut yolu girişinde seyir halindeyken motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan eşi Şerife Gökbulut'un (60) eteği motosikletin zincirine dolandı. Yola savrulan Şerife Gökbulut, yaralandı.
Yaralı kadın, Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Mehmet Gökbulut (62), kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle Beyazkent Mahallesi Mut yolu girişinde seyir halindeyken motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan...
KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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