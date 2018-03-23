Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Hilmi Alan (18) yönetimindeki 70 HE 921 plakalı motosiklet ile Feride Şen (37) idaresindeki 70 AN 872 plakalı kamyonet, Hacıcelal Mahallesi 577. sokakta çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Alan yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Alan'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.