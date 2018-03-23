KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Aziz Karhan yönetimindeki 01 BGA 07 plakalı otomobil, Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, sonra Yunus Emre Özkur idaresindeki 70 AJ 575 plakalı otobüse çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Karhan, Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Aziz Karhan yönetimindeki 01 BGA 07 plakalı otomobil, Beyazkent Mahallesi...
KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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