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Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Afganistan uyruklu Motlollah Motlanmadı (17) idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motor, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobile...

05 Ocak 2018 Cuma 12:02
Karaman'da trafik kazası: 1 yaralı
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KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Afganistan uyruklu Motlollah Motlanmadı (17) idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli motor, Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Motlanmadı yere düşerek, yaralandı.

Motlanmadı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde 4 Nolu Sağlık Ocağı Hekimi Ayşe Demir yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla, yaralı Motlanmadı Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anahtar Kelimeler:
KaramanTrafik Kazası
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