Karaman'da trafik kazaları azaldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da trafik kazalarında yüzde 28'lik düşüş yaşandığı bildirildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının yüzde 2 oranında azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 08 Ağustos - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Trafik Kazalarını Önleme Planı hazırlanarak tüm illerde uygulamaya konulduğu anımsatıldı.

Yapılan uygulamalar sonucunda kazalarda düşüş yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm personel dahil edildiği aynı zamanda etkin bir şekilde insansız hava araçlarının da kullanıldığı bu süreçte elde edilen istatistiki veriler değerlendirildiğinde; geçtiğimiz yıl belirtilen dönemde 12 bin 873 araç denetlenirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 63'lük bir artışla 20 bin 943 araç denetlenmiş, 896 araç trafikten men edilirken, yüzde 37'lik artışla bin 226 araç trafikten men edilmiştir.

Bu verilere bağlı olarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaralanmalı kazası oranlarında yüzde 28, yaralı sayısında da yüzde 18 oranında bir azalış olduğu tespit edilmiştir. Trafik kazalarının en az seviyeye indirilebilmesi için denetimlerimiz kararlı bir şekilde devam edecek olup, bu süreçte kurallara uyarak kazaların azalmasına yardımcı olan saygıdeğer Karaman Halkına teşekkür ederiz."

