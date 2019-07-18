KARAMAN (AA) - Karaman'da trafik değerlendirme toplantısı Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında yapıldı.



Vali Meral, valilikteki toplantıda yaptığı konuşmada, bakanlıkça trafik kazalarından kaynaklı ölüm vakalarının yüzde elli oranında azaltılmasına yönelik Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planının 2011-2020 hazırlandığını söyledi.



Trafik kazalarının en aza indirilmesi için kısa vadede yapılacaklar ile ilgili bir sistem yaklaşımı geliştirilerek Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi uygulanmaya konulduğunu dile getiren Meral, sürücü kusurlarının trafik kazalarında en önemli etken olduğunu ifade etti.



Toplantıda, alınan trafik tedbirlerinin il genelinde fayda analizinin yapılarak gelinen durumun ve alınması gereken ilave tedbirlerin değerlendirilmesi yapıldı.



