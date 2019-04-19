Karaman'da topaç çevirme etkinliği yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi tarafından merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde topaç çevirme etkinliği düzenlendi.



Akçaşehir ilk ve ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere topaç dağıtılarak aralarında topaç çevirme yarışması yapıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019 yılını gönüllük yılı ilan etmesinin ardından kurum olarak gönüllük faaliyetlerini genişletmeye devam ettiklerini belirtti.



Gençlik Merkezinin bu etkinlikler kapsamında Ayın Gönüllülük Hareketi etkinliğini hayata geçirdiğini ifade eden Bebek, şunları kaydetti:



"Bu etkinlikler kapsamında bu ay gönüllü gençlerimizin de katılımları ile pek çok kişinin çocukluğunda severek oynadığı, bugün günümüz çocukları tarafından pek tanınmayan topaç çevirme etkinliği düzenledik. Amacımız hem unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımızı tekrar canlandırmak hem de daha çok gönüllü gencimize ulaşarak gönüllere dokunmak."