Karaman'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Eyüp Sevil idaresindeki "patpat" diye tabir edilen plakasız tarım aracı, Ardıçkaya köyü Nadire mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Sevil olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan sürücünün eşi Ayşe Sevil yaralandı.
Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan Ayşe Sevil'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü Sevil'in cesedi, itfaiye ve jandarma ekiplerince şarampolden çıkartılarak Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.