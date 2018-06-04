Karaman'da tarihi eser operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da jandarmanın yaptığı tarihi eser operasyonunda çok sayıda sikke ve obje ele geçirildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Karaman Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı ile merkez Güldere köyünde, Ö.Ö.(46) ve B.Ö'nün evine operasyon düzenledi, şahısların evlerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 120 bronz sikke, 273 tarihi obje, 3 metal arama dedektörü ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Diğer taraftan bir ihbarı değerlendiren ekipler merkeze bağlı Gülkaya Köyü Kızılkoyak mevkisinde, H.H.Y. ve İ.A'yı kaçak kazı yaparken yakaladı.

Her iki olayda da toplam 4 kişi gözaltına alındı.