Karaman'da tarihi eser operasyonu

KARAMAN (AA) - Karaman'da Jandarma ekiplerinin yaptığı tarihi eser operasyonunda 142 adet tarihi sikke ve obje ele geçirildi.

İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler Kazımkarabekir ilçesi Mecidiye köyü yol ayrımında M.A.'a ait otomobilde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu sanılan 102 adet sikke ve obje ile bir adet metal arama dedektörü ele geçirdi.

Ayrıca bir ihbarı değerlendiren ekipler Merkeze bağlı Dereköy köyünde .'nın evinde yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 25 adet sikke, 12 adet çeşitli obje ve 3 adet yüzük buldu.

Her iki şüpheli de gözaltına alındı.



