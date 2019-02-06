KARAMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 81 ilde Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri koordinesinde eş zamanlı olarak başlatılan "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi Karaman'da ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı kapsamında her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmaları amacı ile devlet tarafından başlatılan projeyle, voleybol, judo, yüzme, curling, karate, tekvando, voleybol ve eskrim branşlarında sportif etkinlikler düzenlenerek, aileler arasında dostluk turnuvaları yapıldı.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu, Kemal Kaynaş Stadyumu ve Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Spor Salonları'nda düzenlenen etkinliklerde çocuk ve gençler aileleri ile birlikte spor yapma imkanı buldu.

Projenin yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirten Gençlik ve Spor Karaman İl Müdürü Ali Osman Bebek, projenin okul çağındaki çocuk ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ve spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

