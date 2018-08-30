Karaman'da silahlı saldırı: 3 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mumine Hatun Mahallesi 1485 Sokak'taki Avar Parkı'nda oturan gençlerin üzerine plakası henüz tespit edilemeyen otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.
Saldırıda Mustafa Y. (16) başından, Ali K. (19) ve Faruk Ö. (15) ise sırtından yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.