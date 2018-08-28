Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, husumetli olduğu kişiler tarafından takip edilen Muzaffer Eren S. (19), arkadaşıyla birlikte Cedit Mahallesi 339 sokak'ta motosiklette giderken, yanlarına yaklaşan otomobilin içinden silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Muzaffer Eren S, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan otomobil ve içindeki şahısların eşkalini belirlerken, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Tedavi altına alınan Muzaffer Eren S.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.