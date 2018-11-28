Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Necati Y. daha önceden aralarında husumet bulunan kuzeni Recep Y'ye Hamidiye Mahallesi 636. Sokak üzerinde pompalı tüfekle ateş ederek...