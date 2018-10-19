Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Deniz Adıyaman (20) Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi üzerinde yürürken, yanına yaklaşan otomobilin içinden pompalı tüfekle ateş edildi.
Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Deniz A., Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken, yaralının durumu iyi olduğu öğrenildi.