Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Yenimahalle Marayolu üzerinde aralarında husumet bulunan Mustafa A. ile Hüseyin B. karşılaştı.
Tarafların kısa süreli tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada Mustafa A, aracından çıkardığı silahla Hüseyin B.’nin üzerine ateş açarak kaçtı.
Yaralanan Hüseyin B, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Hüseyin B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinden aracıyla kaçan şüpheli Mustafa A. için arama çalışması başlattı.