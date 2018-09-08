Karaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yenimahalle Marayolu üzerinde aralarında husumet bulunan Mustafa A. ile Hüseyin B. karşılaştı. Tarafların kısa süreli tartışması...