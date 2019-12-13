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Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi 1377. Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ali Ceran bacağından silahla vurularak yaralandı. Karaman...
Genel 13.12.2019, 09:54
KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi 1377. Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.
Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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