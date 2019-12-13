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Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi 1377. Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ali Ceran bacağından silahla vurularak yaralandı. Karaman...

Genel 13.12.2019, 09:54
Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
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KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan silahkavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Şamil Mahallesi 1377. Sokak'ta iki grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ali Ceran bacağından silahla vurularak yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

#Karaman #Kavga #silah
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