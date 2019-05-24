Karaman'da seyir halindeki otomobil yandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da seyir halindeyken motorunda yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Karaman-Konya kara yolunun 16. kilometresinde seyir halindeki Mehmet Eriş (71) idaresindeki 32 HF 664 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevleri gören sürücünün araçtan inmesinin ardından çevredekiler alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay nedeniyle ulaşıma kapanan Karaman-Konya kara yolu, yangının söndürülmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Yangında, sürücü Eriş yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi.



Eriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobille seyir halindeyken motor kısmından duman çıktığını söyledi.

Dumanı görünce hemen aracı durdurduğunu belirten Eriş, "Kaputu açtığımda motor kısmından alevler çıkıyordu. Hemen araçtan uzaklaştım. Canımız sağ olsun. Yarın çekerim bankadan beş on kuruş, alırım bir tane daha." diye konuştu.



