Karaman'da şehitlik ziyareti

KARAMAN (AA) - Karaman'da Kurban Bayramı öncesi Garnizon ve Polis Şehitliğini ziyaret edildi. Garnizon ve Polis şehitliklerinde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. İl protokolü şehitlikleri ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim...