Karaman'da şehitlik ziyareti

KARAMAN (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Karaman Vali Fahri Meral, Karaman Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliğini ziyaret etti.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretlerinde din görevlilerinin yaptığı duanın ardından, Vali Meral ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Vali Meral şehitlikte bulunan şehit aileleriyle de bir süre sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

Ziyarete Vali Meral'le birlikte, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Garnizon Komutanı Yurdakul Kazım Türkmen, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, İl Emniyet Müdür Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Tükoğlu, daire müdürleri, şehit aileleri, askeri erkan ve emniyet görevlileri katıldı.