Karaman'da Şehit Ömer Halisdemir Camisi ibadete açıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan Esentepe Şehit Ömer Halisdemir Camisi, cuma namazı sonrası hizmete açıldı.

Cuma namazı öncesi camide Şehit Ömer Halisdemir ve tüm şehitler adına mevlit okutuldu.

Okunan ezanın ardından cuma namazını İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci kıldırdı. Ardından protokol üyeleri tarafından caminin açılış kurdelesi kesildi.

Açılış programı, ikram ile sona erdi.

Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er, MHP İl Başkanı Oktay Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, Esentepe Muhtarı Ali İhsan Bayram ve vatandaşlar katıldı.

