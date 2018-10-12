Karaman'da sağanak yağış

KARAMAN (AA) - Karaman'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda sel oluştu.

İkindi saatlerinde başlayan yağış yaklaşık 1 saat sürerken, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki Şehit Nihat Akman Caddesi sel suları nedeniyle trafiğe kapandı.

Yağış nedeniyle polis ekipleri önlem amaçlı caddeyi ulaşıma kapattı.

Öte yandan sağanak yağış nedeniyle, Mersin Karaman Karayolunun 30'uncu kilometresinde Kerim Mucan idaresindeki 70 F 0521 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yana devrildi.

Dorse içerisinde bulunan elmalar yola dökülürken, Mersin'den Karaman istikametine doğru yolun tek şeridi trafiğe kapandı.

Yaralananın olmadığı kazada, devrilen tırın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.