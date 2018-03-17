Karaman'da resim sergisi açılışı

KARAMAN (AA) - Karaman 'da "Çanakkale'den 15 Temmuz'a, Afrin'den Kudüs'e, Zeytin Dalı'ndan, Zeytin Dağı'na İstiklal Mücadelemiz" konulu resim sergisi açıldı.

Hatuniye Medresesi'ndeki serginin açılışında konuşan Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Serkan Demirtaş sergi hakkında gelen davetlilere bilgi verdi.

Sergide yer alan resimlerin 11. sınıfta öğrenim gören öğrenciler tarafından yapıldığını aktaran Demirtaş, "Ortaöğretim okulları olarak bizlerin amacı, toplumsal duyarlılık oluşturmaktır. Bizler de bu bilinçle hareket ettik ve öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini sizlerle paylaşmak istedik. Böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikle bizleri sizlerle buluşturan Karaman Kudüs Platformu'na da teşekkür ediyorum." dedi.

Karaman Kudüs Platformu adına bir konuşma yapan Cahit Suci de, "Bizler Çanakkale'yi Afrin'den, Afrin'i Kudüs'ten, Kudüs'ü İstanbul'dan, İstanbul'u Şam'dan, Şam'ı Bağdat'tan ayrı düşünmüyoruz. Bu şehirler bizim gönül ile İslam coğrafyamız. Onun için sergimizin adını bu şekilde belirledik. Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Valisi Fahri Meral serginin açılış kurdelesini kesti.

Vali Meral ve beraberindekiler resim sergisinde yer alan eserleri öğrencilerin anlatımı eşliğinde gezdi.

Sergi açılışına, Karaman Valisi Sayın Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Genel Meclisi Başkanı Celalettin Güngörer, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, daire amirleri, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.