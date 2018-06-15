KARAMAN (AA) - Karaman'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Karaman Polisevi'nde düzenlenen programda Karaman Valisi Fahri Meral, bayramlaşmaya gelen herkesle tek tek bayramlaştı.

Vali Meral, burada yaptığı konuşmada, bayramların, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının arttığı günler olduğunu söyledi.

Meral, herkesin sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmesini temenni etti.

Bayramlaşma programına, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıd. Albay İlhan Şen, daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.