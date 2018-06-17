Karaman'da Ramazan Bayramı

KARAMAN (AA) - Karaman'da AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

İl binasında düzenlenen programda konuşan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, şimdi Ramazan Bayramı'nı yaşadıklarını, ikinci bir bayramın da 24 Haziran akşamı yaşanacağını söyledi.

Şeker, şunları kaydetti:

"Türkiye’de bayram var, ama inşallah İslam coğrafyasında da Türkiye'nin bayramını yaşamaya niyet eden, gözetleyen, gönül veren Türkiye'nin önderliğinde, çatısı altında toplanmayı bekleyen büyük bir coğrafya var. İnşallah bizim yükselişimizle birlikte onların da bayramı olacak. Şu anda dünyada birçok Müslüman ülkesinde Müslümanlar kan ağlıyor. Gönül coğrafyamızın her tarafında buruk geçen bayramlar var. Sebebi ise küffar tek millet olmuş, halen hilal ve haç mücadelesine devam ediyor.”

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk da Türkiye'nin kritik bir süreci önümüzdeki günlerde tamamlamış olacağını belirterek, "Her seçimde söylenen bir laf var. İşte bu seçimler daha önemli. Ama inanın bu defa gerçekten önemli. Bu defa yeni bir sistemin ülkeye kazandırılacağı bir seçimi yapıyoruz. Ülkemize dar gelen bedenimizi sıkan o elbiseyi yenileyeceğiz." dedi.

Bayramlaşma programına Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker, İl Başkanı Mehmet Er, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Atabay, Kadın Kolları Başkanı İmiş Günenç, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Atabay, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı.