Karaman’da

KARAMAN (AA) - Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Karaman İl Müftülüğü, "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı panel düzenledi.



Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen panele, KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar, KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Ali Rıza Bayer, KMÜ İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Duran Ali Yıldırım, KMÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Mesut Can panelist olarak katıldı.

Panelde, Hz. Muhammed'in gençliği ve gençlere verdiği önem anlatıldı.



Panel, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.