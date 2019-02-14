Karaman'da park halindeki araçların lastikleri kesildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da park halindeki 6 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kesildi.

Valide Sultan Mahallesi 231. Sokak, İnsanlık Parkı yanına araçlarını gece park eden vatandaşlar, sabah geldiklerinde araçlarının lastiklerinin kesilmiş olduğunu gördü.



Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede 6 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını, bazı araçların da aynalarının kırıldığını tespit etti.



Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, araçların üzerinde parmak izi çalışması yaptı.



Araç sahipleri İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.



