Karaman'da otomobil öğrenci servisiyle çarpıştı: 4 öğrenci yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, öğrenci servisinin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ebru Güngörer yönetimindeki 70 EF 274 plakalı otomobil, Hacı Celal Mahallesi 558 ve 587'nci sokakların kesişiminde, Furkan Üstük (22) idaresindeki 70 C 0107 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan öğrenci servisi, kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.
Kazada, ortaokul öğrencisi oldukları öğrenilen M.A, F.T, B.A. ve T.T. yaralandı.
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen öğrenciler, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.