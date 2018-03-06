Karaman'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Recep Bakırcı’nın (42) kullandığı 42 YK 519 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli karayolunun 66. kilometresinde Hakan T. (28) idaresindeki 51 DS 410 plakalı tır ile çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Bakırcı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan sürücünün eşi Filiz (38) ile 4 yaşındaki çocukları Erkan Berat Bakırcı (4) yaralandı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erkan Berat Bakırcı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne Filiz Bakırcı ise Konya'ya sevk edildi.

Tır sürücüsü Hakan T. gözaltına alındı.