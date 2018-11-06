Karaman'da Organ Bağışı Haftası

KARAMAN (AA) - Karaman’da 3 - 9 Kasım Organ Bağışı haftası dolayısıyla "Nefesim Olur Musun" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Karaman Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, sağlık görevlileri ve öğrenciler tarafından organ bağışı hakkında sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, toplumda yaptıkları bütün çalışmaların insan için olduğunu söyleyerek, yapılan etkinliklerin hedefine ulaşmasını temenni etti.

Organ bağışını çok önemsediklerini dile getiren Arslan, şunları ifade etti:

"İnsan vücudu mide, sindirim sistemi gibi sistemlerden oluşuyor. Sistemler de organlardan oluşuyor. Organ bir şekilde görevini yapamaz duruma gelir ise, sistem çalışmıyor. Sistem çalışmayınca da insan hayatı bir şekilde son buluyor. Tıbbın ilerlemesiyle organların başka bir bedene nakledilmesi durumu gerçekleşmiş ve canlar kurtarılmaya başlamış. Bu sebeple organ bağışını çok önemsiyoruz.”

Etkinliğe, Vali Fahri Meral, Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, KMÜ Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Açıkgöz, sağlık çalışanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.