Karaman'da okullararası gençler voleybol müsabakaları

KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Okullararası Gençler A Voleybol grup müsabakaları başladı.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 ilden 24 takım ve 156 sporcu katıldı.

Takımlar kızlar ve erkekler kategorilerinde yarı final için 4 gün boyunca mücadele edecek.